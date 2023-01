Quem apresentou um pouco do Manoel foi seu namorado Raphael Piza, que quando ficou sabendo que o parceiro estaria na Casa de Vidro pegou um voo de Cuiabá para o Rio de Janeiro e poder ver ele na estrutura montada em um shopping. Os dois vivem um relacionamento aberto.

De acorodo com Raphael, a relação não-monogânica dá certo para os dois e serve para que ambos tenham os desejos e vontades respeitados. Mesmo se Manoel sentir atração e se envolver com alguém dentro da casa do BBB estará tudo certo.

"Se ele quiser se envolver com alguém, ele pode se envolver sim, tá mais que liberado, já é liberado aqui fora né, porque não seria lá dentro. A regra é viver e ser autêntico com os seus desejos", disse Raphael.

