A biomédica Paula, de 28 anos, é umas participantes da Casa de Vidro do BBB 23. Ela vem da cidade de Jacundá, no Pará, e se diz uma pessoa exigente, falante e que pode incomodar os outros moradores da casa mais vigiada do país com seu jeito.

Sempre com sorriso estampado no rosto, ela não tem receio de contar sobre os momentos marcantes de sua vida, sejam bons ou ruins. Ela contou que teve uma infância considerada incrível, mas que na adolescência conheceu o lado sério da vida.

“A gente sempre teve tudo o que quis. Sempre estudei em escola particular, tive os melhores celulares do ano, mas chegou um momento em que a gente perdeu tudo por causa do meu pai. Faltou comida na mesa. Foi crescendo um monte de dívidas surreais e, boom!”, disse ela.

Em determinado momento os papéis começaram se inverter na casa da família de Paula, ela é a irmã mais velha e veio estudar biomedicina em Goiânia, depois que voltou para Jacundá e começou a trabalhar na área as mudanças mais drásticas vieram.

“Sou funcionária pública há 8 anos. Comecei a pagar a faculdade do meu irmão; ele começou a trabalhar. Eu e ele viramos o pai e a mãe. E, hoje, quem sustenta minha mãe sou eu”, contou.

Com muita fé ela começou a frequentar a igreja em um momento de muita briga dos pais que hoje eles são separados. A dedicação na vivência da fé fez com que ela tivesse cargo de liderança nos movimentos jovens da igreja.

“Eram brigas infernais. Corria para a igreja porque era o lugar que tinha paz. Comecei a ver que via de uma forma mais serena aquilo que estava acontecendo. Foi a minha fé que me ajudou. Com certeza. A perdoar o meu pai, a encarar tudo, a perdoar, a ser mais caridosa”, contou Paula.

Por causa da vontade de entrar no BBB, pessoas próximas que não concordavam com ideia se afastaram da Paula e ela teve que deixar os cargos na igreja, mas isso fez com que ela focasse mais em si e nos seus sonhos.

“Ouvi de Deus que até 2024 teria uma chance no BBB. Minha intuição é certeira, espero que ela não falhe no meio do caminho. Me apeguei nisso e fui”, disse.

