Douglas Silva é o novo Líder no BBB 22. O ator venceu a prova no programa ao vivo desta quinta-feira (07). Após a coroação feita por Paulo André, DG distribui as três pulseiras e faz a divisão da casa entre VIP e Xepa.

Ele escolheu para o VIP o brother Gustavo Marsengo, o surfista Pedro Scooby e o ator Arthur Aguiar. O ator deixou de fora o atleta Paulo André Camilo, que foi para a Xepa.

A prova que envolveu memória, concentração e sorte, sagrou o eterno "Acerola", que acertou no painel os 4 cards que escolheu antes do início da prova.

Dinâmica da Semana

Nesta sexta-feira (08), os brothers vão participar da prova do anjo. A noite, durante o programa ao vivo será formado o novo paredão. Nesta semana o anjo imuniza um e o líder Douglas Silva indica outro.

No confessionário, cada participante da casa vai escolher uma pessoa para ser salva da berlinda. O menos votado para ser salvo vai direto ao paredão e terá direito a um contragolpe.

O paredão será triplo e elimina um dos brothers no domingo (10). E agora?. Com a volta de Arthur Aguiar, quem vence a edição 2022 do reality da TV Globo?. Participe da enquete de O POPULAR.