O brother Eliezer Ambrósio foi eliminado no final da noite deste domingo (24) com 65,76% dos votos, no último paredão do Big Brother Brasil 22. Eli disputou a permanência na casa com Arthur e Douglas Silva, mas acabou ficando de fora da final.

No tradicional discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a expectativa frustrada de “morrer na praia”.

"Arthur, DG ou Eli. Agora um pode tirar o outro do jogo. Arthur e Eli se aproximaram como nunca na reta final. Eli e DG estão conectados nem quando percebem. Lá atrás, viveram juntos a vergonha de desperdiçar votos...Agora, um pode tirar um do outro. Agora uma trajetória vai ser interrompida. Quem vai morrer na praia?", questionou Schmidt, antes de anunciar a saída do brother.

Eli, que era integrante do quarto Lollipop, agradeceu e se despediu dos outros Brothers antes de deixar a casa. "Obrigado por tudo, galera! (...) Essa reta final foi muito bom estar com vocês!", disse.

Agora, Douglas, Arthur e Paulo André seguem para a grande final na próxima terça-feira (26), que vai dar o prêmio de R$ 1,5 milhão.