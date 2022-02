Rodrigo Mussi, 36, saiu do BBB 22 (Globo) na semana passada, mas o BBB ainda não saiu dele. O segundo eliminado da edição foi bastante lembrado durante o jogo da discórdia que aconteceu no programa na noite desta segunda-feira (7).

Em diversos momentos o nome do gerente comercial surgiu nos discursos e nas brigas dos participantes confinados. Por meio das redes sociais, Rodrigo comentou sobre a frequência em que o seu nome apareceu na dinâmica.

"Tô no BBB ainda? Me tirem essa dúvida", escreveu ele em tom de ironia no perfil do Twitter." Quantas plaquinhas já recebi no jogo de hoje? Kkkkkk", completou em outra publicação.

ELIMINAÇÃO DE RODRIGO

Indicado pelo líder Tiago Abravanel e eliminado com 48,25% dos votos do público, Rodrigo enfrentou o segundo paredão do BBB 22 com Jessilane e Natália. Até mesmo o cantor Wesley Safadão, 33, publicou para os seus 4,8 milhões de seguidores do Twitter sobre a situação. "O povo também não esquece o Rodrigo né kkk", escreveu.

Rodrigo retuitou a publicação do artista e ainda completou dizendo: "Agora assista aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando Ciroc. Curtindo na balada, só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira kkkkk não tá fácil Safadão".

Pintado como "jogador ao extremo", Rodrigo Mussi dividiu opiniões dos telespectadores com sua participação no programa. Enquanto alguns defendiam que a presença dele movimentaria o jogo, e também causaria discórdias, outros afirmavam que ele era "chato demais" por só falar de estratégias para escapar do paredão.

RODRIGO NO DOMINGÃO

No último domingo (6), Rodrigo participou do programa Domingão com Huck e foi defendido pelo ator e humorista João Vicente de Castro, 38. " O rapaz está sendo condenado por jogar dentro de um jogo. Aquele jogo está parado. É necessário ter movimento, Luciano. Estão com medo por causa da última edição que teve muito cancelamento", afirmou.

Apesar ter admitido seu exagerou na dose ao só falar de jogo durante o confinamento, Rodrigo já alfinetou os ex-colegas "good vibes". "Quando eu via todo mundo bem parecido, eu só pensava que ali era a chance da minha vida e eu não queria mudar quem eu sou. Eu não tive medo de jogar e pensava: tenho que ficar aqui cantando música, rindo das piadas sem graça?", disse.