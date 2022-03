A dinâmica da prova do líder da semana no BBB 22 começou com a participação dos 8 primeiros eliminados do programa nesta terça-feira (17). No estúdio, o apresentador Tadeu Schmidt recebeu Luciano Estevan, Rodrigo Mussi, Nayara Azevedo, Bárbara Heck, Brunna Gonçalves, Larissa Tomásia, Jade Picon e Vyni.

Na sequência, Tadeu avisou que os participantes deveriam escolher um líder. Nesse momento o clima mudou no palco e fogo no parquinho começou. A maioria escolheu Rodrigo, mas a cantora Nayara Azevedo não concordou. Voto vencido, a sertaneja viu Mussi receber o colar do líder das mãos de Tadeu.

Após a escolha, Schmidt avisou que um dos ex-brothers seria eliminado da dinâmica. O primeiro a escolher uma pessoa para eliminar foi o líder Rodrigo, que votou em Nayara. Os demais eliminados votaram na sequência. A primeira a votar foi Brunna, seguida por: Bárbara, Nayara, Jade, Vyni, Luciano e Larissa.

Em meio a muito bate-boca e troca de farpas, a votação foi concluída. Nayara recebeu 5 votos (votaram na sertaneja: Brunna, Bárbara, Jade, Luciano e Larissa), Bárbara foi votada por Nayara, e Vyni votou em Larissa. Como consequência, a cantora foi eliminada da prova.

Confira quem votou em quem:

- Bruna votou em Nayara

- Bárbara votou em Nayara

- Nayara votou em Bárbara

- Jade votou em Nayara

- Vyni votou em Larissa

- Luciano votou em Nayara

- Larissa votou em Nayara

A votação fazia parte da formação do paredão da semana. Coube aos eliminados escolher entre os jogadores da pior dupla de cada chave na prova do líder, quem seria o primeiro a ir direto paredão. Eles escolheram entre Natália, Gustavo, Eslovênia e Linn da Quebrada. Eslô foi votada por Luciano e Gustavo recebeu 6 votos, indo direto ao paredão.