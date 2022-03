A digital e influencer e esposa do BBB Arthur Aguiar, Maíra Cardi, está no centro de uma nova polêmica. A life coach, que também já participou do reality global, responde a um processo na 37ª Vara Cível do Rio de Janeiro por cobranças de aluguéis e reparos em um imóvel na Avenida Lúcio Costa, na Barra, que já acumulam quase R$ 200 mil.

Conforme informações do Poder Judiciário do RJ, a empresa Araguaia Empreendimentos alega que Maíra abandonou o apartamento, “deixando as chaves na portaria do condomínio, sem qualquer tipo de aviso à locadora”.

O apontado abandono do imóvel por Maíra só teria chegado ao conhecimento da Araguaia após o síndico ter reclamado da situação, em outubro de 2020.

A empresa agora cobra na Justiça o pagamento de aluguéis e encargos da locação vencidos e não pagos de junho, julho, agosto, setembro e proporcional ao mês de outubro de 2020; valores gastos com reparos do imóvel após a saída da influenciadora; além da condenação no pagamento das custas processuais e honorários. O total equivale a R$ 198.515,02.

Procurada, a defesa de Cardi disse que o relato da empresa não procede, e que a ex-BBB, quando passou a morar no apartamento, “promoveu uma reforma de mais de um milhão no local, trazendo grande valorização ao imóvel”.

A mulher de Arthur Aguiar ainda pede a declaração de quitação dos aluguéis e extinção do contrato e outros encargos, assim como a devolução de R$ 17.906,93 referente a caução.