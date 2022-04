Enquete BBB 22 do jornal O POPULAR aponta que Arthur Aguiar é o favorito a "sair" no paredão falso desta terça-feira (5). Até o momento, o brother tem 64% dos votos, contra 18% de Linn da Quebrada, 11% de Gustavo e 7% de Eliezer.

- E pra você, quem deve ir para o quarto secreto do BBB 22? Vote na enquete

Os brothers foram parar no paredão falso após a dinâmica realizada na casa no último domingo. Depois da eliminação de Eslovênia, Paulo André acabou ganhando a liderança e um prêmio de R$ 100 mil. Na sequência, a casa se preparou para a formação do paredão.

Paulo André indicou Linn da Quebrada, que escolheu Gustava para a berlinda pelo contragolpe. Jessilane ganhou um sorteio durante a prova do líder e também pode indicar uma pessoa para o paredão, escolhendo Arthur Aguiar. Eliezer foi o mais votado da casa.

- Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

O paredão quádruplo será falso e o escolhido do público receberá um poder especial sobre a casa. O chamado ‘Big Boss’ será encaminhado para um quarto secreto e terá o poder de aprontar algumas com os demais participantes: ele poderá escolher se corta a água da casa, se manda os participantes para a Xepa, se acorda os brothers a qualquer hora ou se tranca eles no jardim ou dentro da casa.

Leia também

- Vídeo: Laís do BBB é recebida com carreata em Crixás

- Ex-BBB Rodrigo Mussi apresenta melhora e mexe pernas e braços em hospital