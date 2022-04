Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer Netto estão no último paredão da temporada do BBB 22. Os dois menos votados entre os 3 participantes garantem vaga na final do programa na próxima terça-feira (26). O eliminado, se despede da casa mais vigiada do Brasil no domingo (24).

Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

O trio disputou a última prova da temporada com Paulo André, que garantiu vaga na final após 19 horas de resistência. Agora, eles vão disputar a preferência do público para completar as vagas para a grande final.

Finalista

Primeiro finalista do programa, Paulo André Camilo também ganhou um carro zero km, que prometeu dar de presente a mãe, Dona Mari. PA chega a final com histórico de finalista das 4 provas de resistência desta edição.

Último Paredão

Após a eliminação de Pedro Scooby na última quinta-feira (21) e a vitória de Paulo André, que se consagrou como o primeiro finalista da edição de 2022. O POPULAR quer saber, quem sai do último paredão do BBB 22?