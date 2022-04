Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer Netto e Jessilane Alves, estão no 15º paredão do BBB 22. A berlinda quádrupla foi formada no programa desta sexta-feira (15), comandado por Tadeu Schmidt.

Abrindo a formação do paredão, Jessilane Alves e Eliezer Netto foram os indicados pelo líder Gustavo Marsengo. Ele conquistou o poder de indicar duas pessoas após ganhar a última prova do líder.

No confessionário, a casa votou secretamente. Scooby foi o primeiro e indicou o ator Arthur Aguiar, seguido por Paulo André e Douglas Silva. Em sua vez, o ex-rebelde votou em Douglas Silva. O voto de Arthur foi seguido por Eliezer Netto e Jessilane Alves.

Com o empate, o líder Gustavo precisou escolher entre Arthur e DG. Gustavo desempatou escolhendo Arthur, e o marido de Maíra Cardi puxou Douglas Silva no contragolpe.

