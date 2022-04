Após Paulo André Camilo voltar do paredão como o menos votado e conquistar a prova do líder, DG, Eli e Scooby estão no 16º paredão do BBB 22.

Na formação do paredão, Eliezer Netto foi indicado do líder Paulo André. Já o surfista Pedro Scooby foi o mais votado da casa no confessionário, e Douglas Silva caiu na berlinda por ter sido o último colocado na prova.

O eliminado será conhecido na próxima quinta-feira (21). Quem sai? Vote na enquete de O POPULAR.