A parcial da enquete do BBB 22 do Jornal O POPULAR aponta que a próxima eliminada da casa mais vigiada do Brasil deve ser a goiana Laís Caldas. A sister está no paredão contra Douglas Silva e Eliezer e tem, até o momento, 84% das intenções de voto, contra 9% e 8% dos brothers, respectivamente.

Quem você acha que deve sair no paredão desta terça-feira? Vote na enquete

Formação do paredão

O 9º paredão do Big Brother Brasil 22 foi formado na noite deste domingo (20) com Douglas Silva, Eliezer e Laís. O Anjo, Lucas, imunizou Eslovênia.

Durante a votação, Arthur, o líder da semana, indicou a sister Laís direto para o paredão. No contragolpe, Laís mandou Douglas Silva, o DG.

Já na votação da casa, Eliezer foi o mais votado. O líder Arthur foi o responsável por sortear a ordem. Os seis primeiros brothers fizeram as indicações no confessionário e os outros cinco tiveram que votar de forma aberta.

Gustavo já estava emparedado desde a última quinta-feira (17), quando foi indicado durante a dinâmica dos eliminados. No entanto, ele venceu a prova bate e volta e se salvou do paredão.