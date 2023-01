Com a preferência de 69,26% do público, Fred Nicácio e Marília foram mandados para o quarto secreto do BBB 23, na noite desta terça-feira (24/1). A dupla disputou o primeiro paredão da temporada com Key Alves e Gustavo Cowboy, que receberam 30,64% do votos.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular

O que os brothers da casa mais vigiada do Brasil ainda não sabem é que este será um paredão em duas etapas. Em vez de sair do programa, a dupla irá para um quarto secreto. Uma nova votação está aberta e público vai escolher quem segue na disputa pelo prêmio milionário.

Leia também:

- BBB 23: Lexa diz que não vai passar pano para erros de Guimê e que não apoia agressão

- BBB 23: Segundo Jogo da Discórdia tem farpas, pactos de amizade e memes

Agora, quem você quer que deixe o programa? O médico Fred ou a maquiadora Marília? Participe da enquete!