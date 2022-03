Com o esperado embate entre Arthur e Jade, está formado o paredão que promete ser um dos mais movimentados desta temporada do Big Brother Brasil. Os rivais estão na sétima berlinda do BBB 22 juntamente com Jessi.

A formação do paredão teve início no sábado (5/2), quando a influenciadora digital atendeu o Big Fone e foi sumariamente emparedada. Com o direito de puxar alguém junto com ela, Jadoca não hesitou: Chegou diante de Arthur e comunicou: "Bora? Eu e você no paredão".

Na noite deste domingo (8/3), o líder Pedro Scoob emparedou Jessilane. Em votação da casa, Gustavo foi indicado para a disputa, mas acabou se salvando na prova do bate-volta.