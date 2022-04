O 12º paredão do BBB 22 está formado. Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão na berlinda e um deles vai deixar o jogo no próximo domingo (10). Em noite de formação de paredão atípica e pós volta de Arthur Aguiar do paredão falso, votação aconteceu conforme o previsto, com o último integrante do Lollipop e uma representante do trio de amigas.

O Anjo Pedro Scooby abriu os trabalhos da noite e imunizou o amigo Paulo André. Já Douglas Silva, o líder da semana, indicou a cantora Linn da Quebrada direto para o paredão. Em seguida, Tadeu pediu que os Brothers se dirigissem para o quarto Lollipop, começando a votação secreta no confessionário.

Um por um, os participantes foram chamados para votar no confessionário. Desta vez, a votação não era para indicar, e sim para salvar alguém da indicação ao paredão, o menos escolhido, já estaria entre os participantes indicados a eliminação.

Confira como votou a casa:

Arthur Aguiar salvou Pedro Scooby

Jessilane Alves salvou Natália Deodato

Gustavo Marsengo salvou Pedro Scooby

Eliezer Neto salvou Natália Deodato

Paulo André salvou Gustavo Marsengo

Natália Deodato salvou Jessilane Alves

Pedro Scooby salvou Arthur Aguiar

Linn da Quebrada salvou Natália Deodato

Após o voto, os Brothers se dirigiram para o quarto grunge e somente ao final da votação puderam voltar para a sala. Eliezer Neto não foi escolhido por nenhum dos jogadores para ser salvo e foi para a berlinda. Como previsto na dinâmica da semana, o menos votado poderia indicar uma pessoa ao paredão. Eli contragolpeou puxando Gustavo Marsengo para a disputa pela preferência do público do reality da TV Globo.

