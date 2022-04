Está formado o 11º paredão do BBB 22. Nesta noite (1º), o líder Gustavo indicou Eslovênia, que vai enfrentar a votação para sair, ou não, da casa pela primeira vez. Gustavo também precisou indicar um dos brothers que está no monstro, e optou por Paulo André. Douglas Silva foi indicado com cinco votos pela casa e fechou o trio emparedado.

Ao escolher PA, Gustavo disse que “não era nada pessoal”. “Pensando na dinâmica da casa”, justificou.

Já a decisão de indicar Eslô, segundo ele, não chocou ninguém. “Eu externei isso desde o primeiro dia que cheguei na casa. Eu queria que todos que ainda não foram ao paredão tivessem essa experiência gostosa. A Eslô chegou até aqui sem nunca ter ido [ao paredão]. É o meu discurso, mantenho a minha coerência”, afirmou.