O oitavo paredão do Big Brother Brasil 22 tem a estreia de Pedro Scooby. Indicado pelo líder da semana, Lucas, o surfista disputa a permanência na casa mais vigiada do País com Vini e Gustavo.

Gustavo foi parar na berlinda após Eliezer ter ganhado o direito de fazer uma indicação por ter sido vetado na Prova do Líder. No contragolpe, o paranaense puxou Vinicius.

Na votação da casa, Douglas recebeu cinco votos e também foi para o paredão. O ator, no entanto, venceu a Prova Bate-Volta e, além de garantir mais uma semana de permanência na casa, ganhou um carro da Fiat como prêmio.



Antes da formação do paredão, Arthur deu a imunidade novamente para Paulo André. Anjo pela terceira vez, o ator destacou o desempenho de PA na Prova do Líder de resistência, que durou quase 24 horas. Também falou sobre o filho do medalhista olímpico, levando o brother às lágrimas.

