O segundo Paredão do Big Brother Brasil 23 está formado em um paredão triplo com Cezar Black, Gabriel e Domitila. A berlinda da noite deste domingo (30) teve placar apertado, com direito a idas e vindas.

Black foi o primeiro a ir ao paredão, indicado pelo líder Antônio Cara de Sapato. No contragolpe ele puxou o Gabriel.

MC Guimê e Domitila foram os mais votados da casa. Com o Poder Curinga, Cara de Sapato salvou MC Guimê. Com isso, o terceiro mais votado da casa, Cristian, ocupou o seu lugar.

Bate-Volta

Gabriel, Domitila e Cristian participaram da prova Bate-volta. O loiro levou a melhor e conseguiu se livrar da berlinda.

Três participantes não puderam ser indicados ou votados. Pouco antes da votação, o anjo Ricardo Camargo deu imunidade para Tina. "No início, tivemos uns atritos, mas aos poucos fomos nos conectando. Eu fui conhecendo ela um pouco mais, é uma pessoa incrível que a cada dia mais tem me surpreendido", justificou o biomédico.

Movimentação

​O médico Fred Nicácio, que voltou do quarto secreto no último paredão, retornou para a casa com direito a uma semana de alívio. Ele chegou a vetar a também médica Amanda da Prova do Anjo, mas ela acabou conseguindo ficar imune de outra forma.

Amanda venceu a Prova do Líder em dupla com Cara de Sapato, na quinta-feira (26). Como só um podia ficar com a liderança, a vaga foi decidida na sorte. Cara de Sapato levou a melhor e Amanda ficou com a imunidade.