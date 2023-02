O paredão do BBB 23 está formado com Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio. Na dinâmica da semana teve o Big Fone tocando e imunizando quem atendesse e essa pessoa podendo indicar alguém para o paredão. O anjo autoimune também indicou um participante. Indicação do líder, votação da casa e o bate-volta decidiram quem disputa a preferência do público.

Big fone: Sarah atendeu, ganhou a imunidade e indicou Antônio "Cara de Sapato" ao paredão.

Anjo: MC Guimê venceu a prova do anjo e ficou com outra imunidade. Além disso o castigo do Monstro da semana era mandar uma pessoa para o paredão, ele escolheu a jogadora de vôlei Key Alves.

Líder: a liderança da semana ficou a Bruna Griphao e ela optou por mandar Fred Nicácio direto para o paredão, sem direito ao bate-volta.

Casa: Cezar Black, recebeu 7 votos da casa, ficou empatado com a sister Aline e líder escolheu Cézar para o paredão.

Bate-volta: só Fred Nicácio não participou por ser a indicação da líder. Antônio "Cara de Sapato", Key Alves e César fizeram a prova para escapar do paredão desta semana e Key Alves levou a melhor.

