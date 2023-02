O terceiro paredão do BBB 23 está formado com Tina, Cezar e Gabriel. Na dinâmica da semana teve big fone indicando duas pessoas ao paredão e o poder curinga escolhendo uma dessas indicações para a berlinda. Indicação do líder, votação da casa e o bate-volta decidiram quem disputa a preferência do público.

Big fone: Tina atendeu o big fone e indicou duas pessoas ao paredão. Domitila Barros e Gabriel Santana receberam as pulseiras vermelhas.

Poder Curinga: o jogador com o poder curinga poderia escolher qual dos dois indicados pelo big fone iria para o paredão. Paula decidiu por colocar Gabriel Santana no paredão e salvar a Domitila Barros.

Anjo: Cristian venceu a prova do anjo e imunizou a jogadora de vôlei Key Alves.

Líder: a liderança da semana ficou o cowboy Gustavo e ele optou por mandar a Tina direto para o paredão, sem direito ao bate-volta.

Casa: Cezar Black, recebeu 9 votos da casa e também acabou no paredão.

Contragolpe: indicado pelo big fone e confirmado no paredão pelo poder curinga, Gabriel Santana teve direito ao contra golpe e puxou a Amanda para o paredão.

Bate-volta: só não participou a indicação do líder Gustavo. Gabriel, Cezar e Amanda fizeram a prova para escapar do paredão desta semana e Amanda levou a melhor.

