Emparedado com Gustavo e Pedro Scooby, Vyni corre risco de ser o eliminado na noite desta terça-feira (15) no Big Brother Brasil 22 (Globo). Porém, antes mesmo de haver uma resolução sobre o Paredão, a equipe do competidor relata que ele tem sofrido com ameaças fora do confinamento e promete tomar medidas cabíveis.

Pelo Twitter, os administradores da conta publicaram uma mensagem de ódio de um seguidor que afirma que queria que Vyni fosse esfaqueado. Porém, esse foi só um exemplo do que eles dizem que vem acontecendo com o cearense desde quando entrou no reality.

"Nenhum tipo de ataque pode ser mais tolerado! Homofobia, xenofobia, racismo, incitação à violência são crimes. É inaceitável toda onda de ódio que Vyni recebe. Estamos tomando todas as medidas como o nosso jurídico. Nenhum comentário vai passar impune", diz a publicação.

Vyni não é o primeiro participante que sofre com isso na internet. Recentemente foi Douglas Silva quem passou por algo semelhante. Esposa do ator, Carol Silva foi às redes sociais para afirmar que ela e sua família estavam recebendo mensagens de ódio e de preconceito contra o marido.

Segundo ela, tudo começou depois de um blog publicar textos preconceituosos contra Douglas além de outros participantes como Linn da Quebrada. Em nota, ela prometia ir à Justiça para identificar quem fez a publicação.

"Familiares, amigos e fãs estão consternados com todas as mensagens de ódio que estão sendo proferidas ao Douglas e sua família através de um blog anônimo. Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas para que os responsáveis sejam investigados e punidos", diz.

Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no Paredão desta semana do Big Brother Brasil 22 (Globo). A definição aconteceu na noite deste domingo (13) após votação com direito a contragolpe e votos no confessionário. DG conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta.