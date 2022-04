Eslovênia foi a eliminada do 11º paredão do BBB 22 na noite deste domingo (3) com 80,74% dos votos do público. A participante fazia a sua estreia no paredão no embate contra Paulo André (1,19%) e Douglas Silva (18,07%) e teve que se despedir da sala dos demais competidores, por conta da dinâmica diferente deste domingo.

Eslô, que foi a primeira a entrar na casa, deixa o programa logo no paredão seguinte ao de seu par romântica, Lucas Bissoli, até então o último eliminado da edição. Ela foi indicada pelo líder Gustavo.

A agora ex-BBB virou meme algumas vezes, foi citada na "maldição do Quarto Lollipop", isso porque os confinados que dormem lá estão sendo eliminados um a um, em sequência.

Por falar nisso, há uma brincadeira nas redes sociais sobre a “maldição da Eslovênia”. Sem saber, em toda eliminação quando a sister se sentou ao lado da pessoa esse participante acabou sendo eliminado. Na lista estão: Bárbara, Naiara Azevedo, Larissa, Jade Picon, Vyni e Brunna Gonçalves.

Dinâmica deste domingo (3)

Hoje, logo após a eliminação, terá início uma nova Prova do Líder e, em seguida, uma nova formação de Paredão. Mas, segundo o GShow, dessa vez, o público deverá votar para que um dos brothers não saia da casa. Assim que ele ou ela se “despedir” de seus companheiros de confinamento, na próxima terça-feira (5), deverá seguir para um quarto secreto e terá a oportunidade de brincar de Big Boss por algumas horas.