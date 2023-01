Se fazer mala para viajar já é difícil, imagina organizar tudo para passar meses na casa mais vigiada do Brasil? E mais difícil do que escolher o que levar, deve ser segurar a ansiedade pré-estreia. Com data de estreia marcada para 16 de janeiro, muito em breve vamos conhecer os novos participantes do BBB 23.

Enquanto essa hora não chega, os ex-participantes Jessilane, Lucas Bissoli e Natália Deodato relembram como foi viver esse momento de expectativa antes do confinamento, contam algumas curiosidades e até dão dicas aos futuros moradores da casa do que levar para o reality.

A ex-sister Jessilane passou muito tempo na casa... e na xepa! Ela chegou a completar 12 semanas sem muita variedade no cardápio e, com isso, se tornou a participante que ficou mais tempo na xepa na história do programa. Além da carência de variedade de comida durante a passagem pelo reality, Jessi revelou que gostaria de ter levado mais trajes de banho para o BBB.

"A casa tem absolutamente tudo que a gente minimamente precisa, mas talvez teria levado mais biquínis. Fora isso, não senti falta de mais nada", disse ela.

E por falar em roupas de banho, Lucas chegou a ser apelidado pela internet de 'sungas', por andar com a peça o tempo inteiro. O traje só mudava quando o ex-brother era o líder da semana, o que o permitia acrescentar o roupão ao look. Mas a predileção pela sunga tem uma história:

"Eu não comprei nada. Minha mãe disse: 'Lucas, eles vão te levar. Vamos pelo menos comprar uma calça e uma sunga?' . Que foi o que eu levei para o Big Brother, né. Uma calça e a sunga, famosa sunga".

Outra ex-BBB que montou uma mala diferenciada foi Natália. Ela contou que acabou esquecendo de levar calcinha suficiente para o reality show. Nat ainda deixou como dica que as participantes da nova edição levem mais de 30 peças.

A ansiedade e o confinamento

Manter em segredo que vai participar do programa também é muito difícil. Para não precisar contar para ninguém, Lucas não montou uma equipe para cuidar de suas redes sociais, como muitos participantes fazem. Preferiu deixar aos cuidados da mãe:

"Minha mãe não sabe mexer na internet, não sabe mexer em celular, e ela que ficou com a minha conta. Teve situação dela fazer um story no vidro e aparecer no fundo, no reflexo, com a unha aparecendo na câmera. E ela meio que se passando por mim. Eu fiquei sabendo depois".

Natália seguiu o mesmo caminho e escondeu bem que iria para a casa mais vigiada do país. Ela viveu momentos de emoção, que ainda foram mais intensos por ter passado o aniversário confinada antes de entrar no BBB. A ex-participante relembrou com saudades a empolgação que viveu no início do ano passado.

"Já estava muito emotiva, porque passar o aniversário sozinha não foi fácil. Era uma mistura de medo com muita ansiedade. Eu tentei ao máximo zerar totalmente as minhas expectativas para que eu não ficasse frustrada. Também era uma felicidade imensa misturada com pânico."

Já para Jessilane, os dias de pré-confinamento pareciam ter 50 horas. A professora de Biologia revelou achar estranho não ter nada para fazer durante esse tempo e confessou ter sentido medo. "Tinha medo de não aguentar, de não entrar no programa… No dia da estreia, eu nem dormi à noite! Acordei cedo, me arrumei e fiquei esperando o pessoal vir me buscar".

"A gente basicamente come, dorme e espera o dia passar [risos]. Eu particularmente comecei a ter vários sonhos estranhos, o que eu não tinha com frequência antes do confinamento", revela.

Dicas para os novos moradores

Como dica para se sair bem no game, Natália destacou que a pessoa tem que saber ser moderada em alguns momentos, o que ela indicou que faltou durante a sua trajetória. "Temperança entre as emoções e racional para entender que ali só um ganha, além de buscar ser frio e calculista."

Por mais que o jogo é jogado em grupo, você tem que pensar sempre em você. Na primeira oportunidade, quando você não for mais útil para o grupo, eles vão te virar as costas", afirmou Nat.

Última mulher a deixar o programa na última edição, Jessilane sugeriu que os novos brothers fiquem atentos ao jogo. E concluiu:

"Todos estão ali com o objetivo de chegarem à final, então é sempre necessário você manter estratégias e saber em quem pode confiar".

A saudade que fica

Com a chegada da nova edição, Natália garantiu que rola um ciúmes e uma sensação estranha de que novas pessoas serão moradoras da casa. A ex-BBB contou que sente falta até da xepa.

"Sinto muita falta da cantoria com os meninos na piscina, das ações maravilhosas que acontecia na casa, eu e as meninas fazendo arrumação da casa. Confesso que tem dias que até da xepa dá uma saudade! É como se a qualquer momento eu fosse fechar minha mala e ir ficar confinada novamente, dá um ciúmes. Ohhh, Boninho", brincou ela.

Para Jessilane, os momentos de nostalgia do programa vêm da despensa: "Os trechos do programa que eu mais gosto de rever são os da despensa, porque eu sempre entrava lá para conversar ou ver coisas novas, festa, roupas… A gente passava muitos momentos divertidos ali. Eu amava!"

A ex-participante também contou que está ansiosa para acompanhar o BBB 23 e conhecer os novos participantes.

"O BBB é um programa que abre muitas portas na nossa vida, então estou, mais do que tudo, feliz, porque outras pessoas terão a mesma oportunidade que eu tive e torcendo para que os participantes possam aproveitar ao máximo a experiência", disse ela.