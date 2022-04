Apesar da brincadeira de comandar o jogo durante 36 horas numa sala secreta com o poder de colocar todo mundo na xepa, cortar a água ou de fazer manutenção na casa, a falsa eliminação de Arthur Aguiar serviu mesmo para confirmar o seu favoritismo no Big Brother Brasil 22. Falta apenas definir quem será o segundo e o terceiro colocados. O resultado, com quase 83% dos votos, não deixa espaço para uma possível reviravolta na competição. O ator vai voltar para o jogo no final da manhã desta quinta-feira e esse retorno deixará os confinados com a certeza de que o programa já tem um campeão.

Desde que explodiu a rivalidade com Jade Picon, Arthur não saiu mais do primeiro lugar e a falsa eliminação provocou um grande alívio em boa parte da casa por conta da percepção que o resultado trouxe que o game ainda está em aberto e o campeão não está definido. Boa parte desse sentimento foi criado principalmente depois do bom discurso de “eliminação” do apresentador Tadeu Schmidt que colocou uma “pulga atrás da orelha” dos brothers ao falar que o paredão virou um “duelo de paixões” e quando isso acontece o resultado se torna imprevisível. Só que rapidamente surgiu a suspeita que o paredão pode ser falso.

“Imagina se ele volta”, disse Pedro Scooby. “E se for falso?”, disparou Linn da Quebrada. “Não dá tempo. Se ainda tivesse prova hoje (terça-feira) podia ser, mas não dá mais tempo”, respondeu Jessi. “Nunca teve paredão falso nessa altura do campeonato”, continuou a professora de Valparaíso de Goiás, responsável por colocar Arthur no paredão após conquistar R$ 100 mil. “Mas pode ter”, devolveu Lina. “Achei até que o Tadeu tinha falado o nome errado. Para mim, era impossível ficar em um paredão desses”, comentou Eliezer no raio-x. “Agora eu acredito em milagre”, completou o namorado de Natália.

- Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

Na história do BBB, participar de um paredão falso não significa que o escolhido pelo público deve ganhar o programa, mas a essa altura do jogo em que foi realizada a dinâmica a vitória é certeira. Antes de Arthur Aguiar ser levado para um cômodo especial, sete concorrentes receberam esse poder criado em 2011 e apenas duas participantes se consagraram campeãs: Emily (BBB 17) e Gleici (BBB 18). No entanto, é bom lembrar que na edição 16, depois de passar um pouco mais de um dia assistindo aos colegas, Ana Paula, a do bordão “olha ela”, era a favorita, mas acabou desclassificada depois de uma agressão.

Também é verdade que nem sempre as configurações dos paredões falsos colocaram os queridinhos do público na berlinda, como é o caso de Arthur. Na edição de 2021, por exemplo, que com muitas rodadas de antecedência já trazia a paraibana Juliette Freire como favorita, quem ganhou esse presente foi a atriz Carla Diaz numa disputa com João Luiz e o empresário goiano Caio. A artista, que voltou para a casa vestida de dummy, não aproveitou o poder recebido e acabou sendo eliminada pouco tempo depois. Os fãs estão curiosos para saber como será o retorno triunfal do ator à casa.

Estratégia

No quarto secreto, Arthur Aguiar montou a estratégia para quando voltar para a casa, cenário que deve criar um clima de desânimo nos demais participantes. “Vou usar esse poder aqui de uma maneira diferente. Não vou agir na emoção. Óbvio que, quando eu chegar lá, vou chegar com atitude, vou chegar com emoção, quero chegar extravasando. Mas quero ser muito racional nas minhas atitudes. Não quero que eles saibam onde estava, quais os poderes que tinha. Não vou dizer tudo que ouvi, vou soltar uma coisa ou outra, quero mexer um pouco nesse psicológico, deixá-los fritando um pouco.”

A dinâmica do paredão falso também deve aumentar ainda mais a aliança do ator com Paulo André, já que, após a eliminação do amigo, o atleta foi o que mais demonstrou tristeza com a “decisão do público”. Douglas Silva (DG), Gustavo e Pedro Scooby não sentiram sua “saída”. Arthur deve contar boa parte do que escutou no quarto para ele e o que pensa em fazer no jogo. “A única pessoa com quem vou falar, e vou falar com ela sozinha, e vou pedir para que ela não fale com ninguém, é o PA, que, de fato, foi quem, realmente, se importou com a minha saída, sim. Para ele, eu vou dividir mais coisas”, disse.

Faltando três semanas para o fim do programa, Arthur dificilmente perde o prêmio de R$ 1,5 milhão, porque, além do clima de derrota que vai se instalar na casa com sua volta, nenhum outro brother tem potencial para uma reviravolta histórica no Big Brother Brasil. Natália se perdeu nas últimas semanas por conta do excesso de bebida. Eli era do quarto Lollipop. Scooby muitas vezes afirmou que está satisfeito com sua trajetória. Gustavo exagera na pele de malvadão. Lina jogou muito mal quando foi líder. Jessi vive na sombra da Lina. PA é brincalhão demais. DG já era para ter sido eliminado.

Torcida de campeão

O título de campeão da 22ª edição do BBB 22 é apenas uma questão de tempo para Arthur Aguiar. Assim como Juliette com os seus cactos, ele foi o único que ganhou um fã-clube batizado de “os pãezinhos”. Nas redes sociais, quando uma hashtag é subida contra o ator entre os assuntos mais comentados do dia, essa torcida calorosa entra em ação levantando uma outra hashtag favorável. Talvez essa legião de seguidores não seja simplesmente por conta da rivalidade com Jade Picon, mas porque o artista ainda é jovem e essa geração cresceu o assistindo nas novelas teens Malhação e Rebelde.



Além disso, Arthur Aguiar tem um escudo muito forte fora da casa que é a sua mulher Maíra Cardi, life coach queridinha dos famosos que participou da nona edição do reality, sendo eliminada da atração com pouco menos de um mês de confinamento. Ela, que em nenhum momento está se fazendo de coitadinha por conta das 16 traições do marido, sempre utiliza as redes sociais para defender o amado e movimenta vários blogs de fofocas com os assuntos mais bobos na estratégia de deixar o ator em evidência. Está dando certo. Nenhum outro participante dessa edição tem uma pessoa tão engajada.



Nova rivalidade?

Será que após voltar para a casa Arthur Aguiar vai criar uma rivalidade com Gustavo? No quarto secreto, enquanto assistia à comemoração dos “sobreviventes” na terça-feira (5), o ator reagiu a algumas falas do aliado, com quem tem um histórico de discussões no programa. “Você vai ter uma surpresa quando eu voltar”. Porém, apesar de um possível desentendimento, ainda é cedo para falar em um rompimento deles no jogo. Eles ainda devem unir forças contra o outro grupo da casa formado por Eli, Natália, Lina e Jessi.