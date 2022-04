Chegou o dia da decisão. Hoje o público define quem será o campeão do ‘Big Brother Brasil 22’: Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e o título mais importante do programa. Depois de seis edições, o reality volta a ter um homem como campeão, além do primeiro participante do grupo Camarote a garantir a vitória. Mas o que terá mais peso na escolha popular? As torcidas, a trajetória construída ao longo de 100 dias de BBB, a história de vida anterior ao reality ou um somatório de tudo isso? Fato é que apenas o resultado da votação poderá eleger o vencedor desta temporada, que chega ao fim nesta terça-feira, dia 26 de abril.



No comando de sua primeira edição do BBB e estreante em uma final, o apresentador Tadeu Schmidt adianta como está a expectativa para o programa: “É a apoteose, o auge da experiência mais intensa da minha vida. É difícil imaginar algo tão intenso. Acho que vai ser muito emocionante”, comenta com animação.



A noite que relembra momentos inesquecíveis e apresenta o campeão desta edição, na primeira final totalmente masculina e formada por integrantes do Camarote do BBB, chega em grande estilo com um festival de música que conta com grandes atrações nacionais, que vão do sertanejo ao rap, e traz ainda apresentações de ex-participantes da temporada. Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria agitam a festa. Além de vibrar com hits de cada um dos convidados, o público poderá curtir feats como os de Paulo Ricardo e Maria, Jão e Linn da Quebrada e Matheus e & Kauan e Naiara.

Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui



Voltando ao BBB, agora como atrações musicais, as ex-participantes Linn, Naiara e Maria não escondem a felicidade com as apresentações no palco da casa em que viveram grandes emoções. “Agora eu volto completa, podendo ser quem eu sou de verdade e cantar a minha música. Volto não só como ex-participante, mas na condição de CAN-TO-RA (risos)! Tenho certeza de que vou despertar em mim diversos sentimentos, lembranças de momentos que eu vivi lá dentro”, comenta Naiara. Sobre a apresentação, a cantora antecipa: “Vou ter o privilégio de cantar uma música minha, que inclusive foi lançada enquanto estive dentro da casa, e vou fazer feat com uma dupla sertaneja da qual eu sou muito fã e gosto muito do trabalho, que é Matheus & Kauan”.



Maria também conta como está a expectativa: “Vai ser uma noite especial, com certeza. É algo bem diferente do que esperam. Inusitado!”, promete para o repertório. A ex-BBB Linn da Quebrada, que chegou ao Top 10 da temporada, vibra igualmente com a apresentação desta noite. A artista brinca com a ansiedade para o show: "Será que eu vou dar conta, gente? Acho que vou dar conta, sim (risos)”.



A dupla Matheus & Kauan se diz fã do programa e garante muita diversão e animação com sua participação no festival. “Estaremos todos juntos ali ansiosos esperando o anúncio de quem é o campeão. Pensamos em uma setlist que levante a galera e, com certeza, coloque todo mundo pra dançar. Vamos levar a animação dos shows do Matheus e Kauan direto para a grande final do BBB. Com certeza vai ser demais!”, afirmam.



Léo Santana também confirma que aguarda com entusiasmo a grande noite: “As expectativas para a final do reality são as maiores possíveis em vários pontos, tanto para a galera que acompanhou todo o programa e escolheu seus favoritos e até para quem viu de longe. Fazer parte do show da final é uma honra. Ainda tem o gostinho de surpreender os participantes que ainda estão na casa. A empolgação está lá no alto. Além”, diz.

Leia também:

Quem você quer que seja o campeão do BBB 22?

Veja a trajetória de Arthur Aguiar, apontado pelas enquetes como o grande vencedor do BBB 22



Outro artista que sobe ao palco do BBB, Xamã revela que participou como espectador durante toda a temporada: “Eu torci, me arrepiei com as reviravoltas e estou muito feliz de poder participar dessa final tão esperada pelos brasileiros. Bora largar voto! (risos)”. Em relação ao repertório, o rapper também não quer dar spoiler, mas admite que será um show digno de uma final de BBB. “Estou muito animado e ansioso para viver esse momento, que é tão especial na carreira de qualquer artista. A galera pode se preparar porque vamos quebrar tudo”, adianta.



Cantor de sucessos como “Idiota” e “Coringa”, Jão diz que assiste ao BBB há anos e está muito feliz por fazer parte desta final, ao lado de artistas que eu admira. “Estou ansioso para assistir tudo de perto!”, conta. “Posso adiantar que uma das músicas que eu vou cantar hoje vai ter a participação da Lina!”, entrega.



É claro que nesta noite não pode faltar o “hino” do BBB. “Vida Real” encerrará a celebração numa grande junção de vozes no palco do programa. Intérprete da música-tema do reality e autor de mais de dez versões diferentes da canção, Paulo Ricardo conta que acompanha todas as temporadas: “Sobretudo às terças-feiras quando a música toca na vinheta de abertura e todo o Brasil está de olho pra saber quem vai tomar café da manhã com a Ana Maria Braga na manhã seguinte”, revela o cantor. O artista destaca ainda que o sentimento de nervosismo para a ocasião é como de um iniciante, já que será a primeira vez que cantará a versão atual da composição, ao vivo. “Além disso, tem a emoção de estar com tantos outros grandes artistas numa transmissão ao vivo tão importante, onde tudo pode acontecer”, completa.

Quem vence? Participe da enquete de O POPULAR!