A paulista e agora ex-BBB Jade Picon, sétima eliminada do reality e que saiu com quase 85% dos votos, revelou em conversa com a apresentadora Ana Clara sua estratégia para bater a meta de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

Segundo a sister, o segredo é estar em evidência. "Ir além. Participar de todos os programas possíveis. Estou amando todos os convites. Mas vou seguir, daqui a pouco volto pra minha casa, vou poder mostrar minha rotina, meus trabalhos", declarou.

Quando Jade entrou na casa, tinha cerca de 13 milhões de seguidores no Instagram. Ao sair, o número beirava os 19 milhões.

Eliminação

Na última terça-feira (8), a influenciadora digital deixou o reality com 84,93% dos votos e rendeu boas histórias, como a rivalidade com o brother Arthur Aguiar.

“Em todo momento eu fui 100% verdadeira com o que eu estava sentindo. Eu fui verdadeira. Foi muito louca toda experiência do Big Fone. Acho que era o momento de tudo acontecer. Eu me diverti muito, me surpreendeu toda a experiência”, disse, em entrevista.