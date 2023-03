Eliminado com 62,94% dos votos, Fred Nicácio esteve no BBB Tá On, e analisou sua participação no reality. O brother acredita que agiu certo ao adotar a estratégia de segurar as informações que conseguiu quando esteve no Quarto Secreto, e gostou do título de ‘memestar’.

Na primeira semana o médico foi escolhido para ir ao Quarto Secreto, e lá viu conversas e momentos que ainda refletem na casa. Uma das coisas que o brother contou foi sobre Cara de Sapato e Amanda, que conversavam de jogo e mudaram de assunto quando Bruna Griphao se aproximou. Fred escolheu contar para Bruna, mas guardar segredo sobre o assunto da conversas.

Fred se mantém convicto de sua escolha: "Não me arrependo. Faria de novo", pontua.

"Se eu só desse a informação de cara, ia ficar uma coisa muito sem graça, não teria repercutido tanto quanto repercutiu a minha participação lá dentro. Foi uma estratégia minha de jogo, que não saiu como eu achei que fosse sair, mas deu muito certo para além", analisou.

MemeStar

Quando saiu, Fred descobriu que viralizou na internet com figurinhas e vídeos de seus momentos na casa. O ex-bbb ganhou o apelido de Papacito, pelo jeito irônico que adotou nessa edição e em comparação com a Mamacita, Karol Conká, do BBB 21.

"Não imaginava que eu fosse virar uma máquina de memes como eu virei", reflete. "Fiquei muito surpreendido positivamente."

Rivalidade e Parceria

Sobre a rivalidade com o brother Cara de Sapato, Fred comentou: "Que perseguição!", desabafa Fred. "Supera! Troca esse disco arranhado! Que rancor, que mágoa, que coisa que ninguém entende!", disse.

Já com a sister Domitila Barros, o médico disse ter criado um vínculo já na primeira vez que se olharam. Se tornaram parceiros no jogo. Ele promete que essa conexão vai continuar e que futuramente pretende fazer um EuroTur ao lado dela.