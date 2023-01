Gabriel Tavares e Paula Freitas foram selecionados da Casa de Vidro para serem os novos participantes da 23ª edição do Big Brother, que estreia na próxima segunda-feira (16). Os dois venceram a disputa dentro da Casa contra o psiquiatra Manoel e a empresária Giovanna.

Gabriel

Gabriel é modelo e foi escolhido para entrar no BBB 23 com 64,60% dos votos. O novo brother nasceu em Ribeirão Preto (SP) e se mudou para a capital para estudar Administração, porém mudou ideia quanto a carreira e se tornou modelo. Morador de Florianópolis (SC), tem um estilo de vida bem praiano e se arrisca a pegar algumas ondas, disputando a vaga na casa mais vigiada do Brasil com Manoel.

Gabriel Tavares é primo do ator global Gabriel Godoy, que está no elenco da novela “Mar do Sertão”. “De repente você vê seu primo no BBB”, publicou o ator nos stories do Instagram, onde marcou a rede social do modelo e manifestou sua torcida pelo parente

Paula

Paula foi escolhida pelo público para entrar na casa mais vigiada do Brasil, em uma disputa com Giovanna. Ela teve a preferência de 60, 55% dos votos. Moradora de Jacundá, no Pará, biomédica e funcionária pública há 8 anos, Paula vê o Big Brother como sua salvação. A participante da Casa de Vidro comentou que a vontade de entrar no reality é tanta que chegou a se afastar de pessoas que não apoiavam a sua decisão.

