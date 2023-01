Após recado de Tadeu Schmidt sobre sua relação com Bruna Griphao no BBB 23, Gabriel pensa na sua família fora da casa. Em conversa com Paula, o brother diz que suas falas não refletem a criação que recebeu.

"Meu pai nunca me ensinou uma parada dessas. Só que o fato de eu ter falado isso para uma mulher, poderia ter sido diferente se eu tivesse falado isso para um homem. Infelizmente eu falei para uma mulher, e falei para uma mulher que eu gosto", desabafa o modelo.

Ele continua o papo com sua dupla, relembrando que já disse não ter medo de ser cancelado, durante sua estadia na Casa de Vidro.

"Eu achei que nunca fosse passar por isso. Tanto que eu falei que não tenho medo de ser cancelado, porque eu não falo essas coisas. E eu não sei porque eu falei, não devia ter falado, nem de brincadeira. Nem se a Bruna tivesse falado a mesma coisa para mim", continua.

Recado de Tadeu Schmidt

O redado de Tadeu Schmidt mexeu com Gabriel no BBB 23. Em conversa no Quarto Deserto com Paula e Aline, o brother admite que chegou a pensar em deixar a casa depois da fala do apresentador sobre a relação entre o modelo e Bruna Griphao.

"Eu quase desmaiei na cozinha, a minha visão ficou preta, eu nem sabia como eu ia correr, fiquei com medo de ter um treco na prova. Queria ir embora na hora, ver minha mãe e minhas irmãs, é o que eu tô pensando. Foi uma descarga de emoções terríveis. Só consegui pensar na minha irmãzinha, no exemplo que passei para ela, só isso", diz Gabriel, que é consolado por Aline.

Antes da votação do primeiro Paredão do BBB 23, Tadeu deu um recado aos participantes sobre a relação entre Bruna Griphao e Gabriel. Depois deu uma longa conversa, a atriz e o modelo decidiram se afastar e falaram em seguir como amigos dentro da casa.