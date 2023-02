O modelo Gabriel, mais conhecido fora do Big Brother Brasil como Fop, deixou a casa de vidro disposto a um jogo arriscado. Embora estivesse em dupla com Paula, também vencedora da dinâmica pré-temporada, ao entrar no BBB, mostrou-se pronto para votar em qualquer participante em busca do título de campeão. A dinâmica inicial em duplas e a formação de grandes grupos não era o esperado pelo modelo, que pretendia seguir pela linha individual. Em um paredão contra Domitila Barros e Cezar Black, recebeu 53,3% dos votos do público e foi eliminado. A saída se deve principalmente por conta da polêmica em torno de relacionamento tóxico. Agora fora do game, ele destaca, além de amigos que fez no programa, o que tira da experiência: “Meu maior aprendizado foi olhar para dentro de mim mesmo, ver o que eu posso melhorar e levar isso para a vida”.

A seguir, Gabriel fala sobre erros e acertos no BBB, avalia a condição atual do jogo e diz para quem fica sua torcida.



Quais foram as suas surpresas na experiência de participar do Big Brother Brasil?

A primeira coisa que me surpreendeu foi ter planejado jogar sozinho e já entrar em dupla. Não que isso tenha sido ruim para mim, porque eu adoro a Paula; se eu tivesse que entrar com alguém, seria com ela. Só que, na minha cabeça, eu entraria sozinho, faria um jogo individual no começo e depois entraria numa fase de me aliar com grupo. Acho que, das duplas, foi a melhor possível.



Que momentos do BBB 23 ficarão para sempre marcados na sua memória como especiais?

O que eu mais curti foram as resenhas no quarto com o Bruno, Guimê, Tina, Bruna, Lari e todo mundo do quarto deserto. Os momentos pós-ao vivo e pós-festa de ficar dando risada com a galera eram a parte que eu mais gostava. Eu não ganhei muita prova, nem joguei muitas, porque fui vetado de várias, então esses que citei foram os momentos mais especiais e de que vou sentir mais falta.



Qual era a estratégia que você imaginava seguir para chegar ao primeiro lugar?

Por conta da dinâmica de início, eu tive que me adaptar ao jogo. Das pessoas que estavam ali, a Paula era a única com quem eu gostaria de formar uma dupla, a única que eu já conhecia, então eu me senti muito mais confortável de estar com ela do que com qualquer outra pessoa. Só que essa questão de jogar sozinho sempre esteve na minha cabeça. Querendo ou não, eu sou um cara que não tenho medo de arriscar no jogo. Nas provas, falava na orelha dos adversários para ver se conseguia distraí-los, por exemplo. Quando eu jogo sozinho, tenho reponsabilidades com as quais só eu arco, não preciso me preocupar com mais ninguém. Quando eu entro em dupla e, principalmente, jogo em grupo, tenho que me preocupar com a minha dupla e com outras dez pessoas; começo a tomar decisões que talvez eu não tomaria. Eu pretendia entrar sozinho e, lá na frente, talvez, me aliar a um grupo por questão de dinâmica de jogo, de ter menos pessoas para me colocar no paredão.



Na sua opinião, o que pesou mais na sua eliminação?

O que mais pesou foi um erro individual que eu tive com um relacionamento afetivo dentro do jogo. Em relação à estratégia, eu faria tudo de novo. Sobre os erros pessoais, é aquilo que eu já citei: um arrependimento enorme.



Você e o MC Guimê tinham estratégias de jogo parecidas e conversavam bastante sobre voto durante a temporada. Ele foi seu maior aliado no game?

Não consigo dizer que ele foi o maior aliado porque eu tenho um vínculo muito forte com a Paula. Desde o começo ela esteve comigo, independentemente dos meus erros, assim como o Guimê. Mas o Guimê era um grande parceiro meu: a gente falava a mesma língua, a gente se sentia ameaçado igual – eu era o primeiro alvo e ele, o segundo. Agora, talvez ele seja o primeiro. Graças a Deus, eu consegui ter um vínculo muito forte com ele, não só de jogo, mas como pessoa também em relação às ideias, à música, a vivências – a gente conseguiu conversar bastante sobre isso. Então, com certeza, ele estaria entre os meus maiores aliados no jogo.



Na sua visão, o que aconteceu no relacionamento entre você e Bruna Griphao?

Aconteceu um equívoco da minha parte de falar coisas indevidas, que nem no programa, nem aqui fora, e em lugar nenhum se deve falar, nem de brincadeira, como o Tadeu falou e eu concordo. Quem está de fora não entende que lá as emoções são muito intensas. A gente cria um vínculo muito forte, tanto de amizade, como de relacionamento. E acho que acabou extrapolando. Foi um grande erro da minha parte, uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida, o arrependimento nem se fala. Mas a Bruna foi a primeira pessoa que podia ter me deixado de lado e ela fez o contrário: queria ver o meu lado bom e conseguiu enxergar isso. Ela foi essencial para eu não cair na pressão e querer, por exemplo, apertar o botão de desistência.



Que aprendizados você leva do BBB?

O meu maior aprendizado foi perceber que talvez eu não me conhecesse 100% antes de entrar no programa. Nunca tive medo de ser cancelado porque nunca foi uma vontade minha ter fama, mas é bom se conhecer antes de entrar e saber que eu podia ter falado uma besteira dessa sem saber. Na minha cabeça, até o Tadeu falar, eu não havia me tocado. O meu maior aprendizado foi olhar para dentro de mim mesmo, ver o que eu posso melhorar e levar isso para a vida.



Quais são seus planos para o pós-BBB?

Quero ficar com a minha família. Não penso em festa nem nada, só quero ficar um pouco com a minha mãe, com as minhas irmãs, com o meu pai, com meus gatos. Quero dormir na minha cama, comer da minha comida e, depois, eu vejo o que eu faço. Mas a carreira de modelo nunca saiu da minha cabeça.



Quem você quer que ganhe o BBB 23?

A Paula, é lógico. Ela veio de longe para participar do BBB, então ela merece muito esse prêmio e tem condições de chegar lá. Se não for ela, eu não sei. Ainda está muito cedo para dizer.

