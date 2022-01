A médica goiana Laís Caldas, primeira participante anunciada para o Big Brother Brasil 22, sofreu uma perda recente em sua família. Ela era filha do médico Augusto César Caldas, de 68 anos, que morreu durante uma viagem a Belém (PA) no dia 12 de dezembro do ano passado.

Augusto César era uma figura reconhecida e respeitada em Crixás. De acordo com o site Itapaci Urgente, ele atuou no município por mais de 40 anos, sendo o idealizador do Hospital Regional de Crixás, onde trabalhou até o fim de sua vida.

Em um depoimento emocionante publicado em suas redes sociais no dia 16 de dezembro, Laís falou sobre a perda do pai. “Uma semana do pior dia da minha vida, o dia que me faltou ar para respirar, faltou chão para pisar, um nó na garganta, uma dor insuportável, um vazio enorme, ficou tudo escuro, dia de um pesadelo que até hoje quando acordo não acredito, a ficha ainda não caiu, pai”, escreveu.

No texto, a futura sister lembrou do bom humor do pai e comentou da saudade de sua risada e de vê-lo entrar no hospital. “Foi embora muito novo pai, completou 68 anos dia 12/09 e nos deixou dia 09/12, parece até ironia do destino né?! Talvez até seja… E agora pai, para quem vou mandar aquele raio x quando eu tiver dúvidas? Quando tiver aquela emergência de madrugada para quem eu vou ligar? Quando eu casar, quem vai entrar comigo na igreja? Quem vai fazer os meus partos?”, lamentou.

Laís também falou sobre a comoção da morte de Augusto César na cidade onde morava. “Não é só eu que estou de luto, pai! Crixás inteiro chora com sua partida, foram tantas homenagens lindas, tantas pessoas nos dando consolo, colo, ombro, tantas orações o senhor recebeu . VOCÊ É MUITO AMADO, pai”, declarou.

Ao ser anunciada como a nova participante do BBB 22, o Instagram de Laís começou a receber um número astronômico de seguidores, além de várias curtidas e comentários em suas fotos. No momento da publicação deste texto, a homenagem que a médica fez ao pai contava com mais de 7,7 mil curtidas.

