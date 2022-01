Natural de Crixás, em Goiás, Laís é médica e tem 30 anos. Atua em clínica geral, atualmente na linha de frente contra a Covid-19, e está terminando especialização em Dermatologia. Trabalha como plantonista em um hospital e diz que a pandemia foi o período mais difícil de sua vida. Teve uma infância típica de interior, brincando na roça, subindo em árvores. É apaixonada por animais e já adotou toda espécie de bichos. Deixou a cidade natal aos 14 anos para cursar o ensino médio em Goiânia. Mais tarde, foi para João Pessoa, na Paraíba, para fazer faculdade de Medicina. Depois de formada voltou para Crixás, onde mora com a família.

Descreve-se como uma pessoa divertida e intuitiva. Conta que por vezes já foi julgada como metida em função da aparência, o que nega ser. Diz ser rancorosa e odiar injustiças e mentiras: “Sou escorpiana. Eu me jogo de cabeça em tudo, não entro para perder”, revela sobre o jeito intenso. Entrega que faz amizade com todo mundo, mas tem a língua afiada: “Tudo vira fofoca na minha vida, sou do interior, adoro falar da vida dos outros”. Solteira e chegada a uma festa, diz que está curtindo a fase sem se apegar. No entanto, não descarta a possibilidade de se apaixonar no reality.

No 'Big Brother Brasil', Laís quer o prêmio para investir na carreira, comprar uma fazenda e ajudar os animais de rua. “Quero atingir o crescimento pessoal e profissional. Por onde passo deixo uma marca muito grande. Vou entrar para sair com R$ 1,5 milhão na conta.”

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.

