A goiana Laís Caldas foi eliminada do BBB 22 da TV Globo, nesta terça-feira (22). A sister foi indicada pela primeira vez ao paredão por Arthur Aguiar, o líder da semana, e saiu 91,25% de rejeição pelo público. A médica foi a 9ª participante a deixar a casa mais vigiada do Brasil.

A eliminação da goiana confirma o favoritismo de Arthur, seu principal oponente no game, e encerra a batalha travada entre os dois, cercada de troca de farpas e pedidos de desculpas. Laís sempre acusou o ator de manipulação, ele por sua vez, declarou que ela “só gosta de dar show” na hora dos programas ao vivo.

A saída da goiana também é uma resposta do público cativo do reality, que acompanhou a tentativa de Laís e Jade Picon para eliminar o marido de Maíra Cardi (BBB 9). Com isso, a estratégia flopada do grupo do quarto Lollipop perde mais um aliado, restando ainda no jogo Eliezer e Eslovênia, que já estão na mira dos Brothers.

No encontro com o apresentador Tadeu Schmidt, logo após o anúncio da eliminação, a goiana disse que foi ela o tempo todo e se mostrou curiosa em saber o percentual da votação. Eu conto ou vocês?