Um novo romance começou no Big Brother Brasil (Globo). Laís e Gustavo ficaram aos beijos sob o edredom após a festa da líder Jade Picon, na madrugada desta quinta-feira (17). O paranaense admitiu para goiana que entrou no BBB 22 já querendo beijá-la e afirmou que a médica está sendo desejada por todos fora do programa: "Tu é uma das mulheres mais desejadas do Brasil".



O flerte teve início na área externa antes de ir parar no quarto grunge. "Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. É verdade", disse o participante da Casa de Vidro, que entrou no programa oficialmente apenas no último domingo (13). Laís pareceu não acreditar no discurso do brother. "Que mentira! Que conversa... Vai, continua", brincou a médica da cidade de Crixás.



Gustavo, no entanto, alertou para as complicações da aproximação dos dois. "Aqui, um beijo, um relacionamento, envolve outras coisas. Eu entrei aqui para fazer um jogo arriscado."



A goiana alfinetou o paranaense sobre as inimizades com alguns participantes que são próximos a ela. "Pelo que estou vendo seu jogo é igual ao meu. E tu quer lascar o povo do meu quarto. Vou te fala rum negócio de coração, você tem que tomar cuidado", disse.

"Eu sei, por isso que eu estou medindo os meus atos, principalmente com você, com outra pessoa, para arrastar pra mim...", respondeu o brother. A conversa entre os dois aconteceu ainda no começo da noite e rendeu muitos comentários do público nas redes sociais.