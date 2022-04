Gustavo Marsengo deixa a casa mais vigiada do Brasil no Top 6. O curitibano foi eliminado nesta terça-feira (19), com 81,53% dos votos. Ele enfrentou Eliezer Netto (16,8%) e Paulo André (2,39%), no 15º paredão da temporada.

O empresário foi o mais votado no confessionário pela casa no domingo (17). O amado de Laís Caldas foi a escolha de Paulo André, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer. No contragolpe, ele puxou o atleta Paulo André Camilo, o menos votado da noite.

Promessa de guinada no jogo, Gustavo provocou polêmica já no primeiro dia, após a exibição da sua chamada de participação na casa de vidro. No vídeo de divulgação ele se definiu como “Hétero top”, e foi motivo de zoação nas redes pelos fãs do reality.

Na reta final, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer Netto, Paulo André e Pedro Scooby seguem na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão do programa da TV Globo.