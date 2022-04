Gustavo Marsengo é o líder da semana no BBB 22. O curitibano conquistou a liderança em uma prova que exigia planejamento, agilidade e pontaria. Ele marcou 01:50.4 no cronômetro e foi o tempo a ser batido durante boa parte da prova.

A ordem dos competidores da prova foi definida por sorteio realizado na sala da casa mais vigiada do Brasil. Pela sequência, jogaram Arthur Aguiar, Douglas Silva, Gustavo Marsengo, Pedro Scooby, Eliezer Netto, Jessilane Alves e Paulo André Camilo.

Para ganhar a prova, cada participante precisou posicionar diversos elementos no campo de prova. O objetivo era formar um caminho para que uma bolinha chegasse até uma das 3 caçapas da pista. Ganhava quem concluísse a prova no menor tempo.

Pela segunda vez na liderança, Gustavo recebeu o colar do líder e fez a divisão da casa entre VIP e Xepa.Ele ganhou o direito a duas pulseiras VIP's, que foram entregues para Pedro Scooby e Arthur Aguiar.

Dinâmica da Semana

Nesta semana a formação de paredão acontece nesta sexta-feira (15), e será quadruplo, com duas indicações do líder ao paredão. A casa vota no confessionário e o mais votado vai ao paredão, com direito ao contragolpe. O eliminado sai no programa do próximo domingo (17).