Na noite deste sábado (19), Gustavo e Laís conversam sobre o jogo na área externa da casa enquanto aguardam o Big Fone tocar. O brother, que está com o castigo do monstro, acredita que se for junto com a goiana para o paredão poderão se salvar. "Eu acho que a gente indo junto pro Paredão, tem mais chances do terceiro sair".

A sister ao ouvir a fala ri e diz: "Se alguém estiver apoiando a gente". O paranaense retruca perguntando se ela tem algum ex maluco e afirma que não tem. Já a goiana conta que "Talvez eu tenha".