Nesta noite de segunda-feira (21) os participantes do BBB 22 (Globo) participaram do tradicional Jogo da Discórdia e tiveram que se indispor uns com os outros. A dinâmica da vez foi definir quem não ganharia o programa e o maio aliado, por isso, cada um definia as duas opções.

No Paredão, Gustavo e Brunna Gonçalves foram do nulo ao extremo. Enquanto a dançarina não ganhou nada, Gustavo foi o principal alvo da casa a receber a placa de "não ganha". Já Paulo André, que também disputa o Paredão triplo, recebeu apenas uma placa de "maior aliado" do amigo Pedro Scooby.

Ao todo foram cinco plaquinhas para Gustavo, que ao fim da dinâmica foi convidado por Tadeu Schmidt a se defender. Em seu discurso, o brother afirmou que por chegar "atrasado" a casa, que já tinha alianças formadas, movimentar o jogo foi a forma que encontrou de se destacar. Ele também disse que é uma pessoa e que precisava de mais oportunidade para perceberem isso. "Me orgulho de não ter recebido uma placa de planta", completou;

Já Brunna Gonçalves disse que o fato de não ser colocada como "maior aliada" não a torna mais insegura ou com medo da disputa. "Não me causa nada", disse. A esposa da cantora Ludmilla também afirmou que já imaginava por isso.

PRINCIPAIS BRIGAS DA NOITE

O clima entre os brothers ficou tenso em diversos momentos do Jogo da Discórdia. O principal deles foi na vez de Larissa, que se exaltou no momento de justificar sua escolha de "não ganha" para Arthur Aguiar. A sister que entrou com Gustavo pela Casa de Vidro acusou o cantor de ser interesseiro.

"Ele joga bem, mas é uma pessoa que esquece a parte humana. Uma pessoa interesseira dentro da casa, se aproxima das pessoas para se beneficiar", disparou. Arthur fez cara de deboche durante o discurso de Larissa e isso deixou ela ainda mais ouriçada.

Em seguida foi a vez de Laís, que assim como Larissa também atacou Arthur e inclusive acusou ele de "não ser homem o suficiente". "Ele faz complô contra mim. Dessa vez não fui [para o Paredão], vai ter que me aguentar mais uma semana dentro da casa", disse.

A médica finalizou dizendo que Arthur não tinha coragem de votar em Jade e por elas serem amigas, o voto nela era uma forma de atacar a influenciadora. "Você tem medo de colocar ela no paredão porque sabe que ela é foda lá fora e aqui dentro também". Nesse momento Arthur tentou interromper a fala da sister e o clima esquentou ainda mais.

Na sua vez de distribuir as duas placas (de 'aliado' e 'não ganha'), Arthur Aguiar retrucou Laís e afirmou que ela era planta no jogo. "Pra mim você era só a amiga da Bárbara", disse. Entre outras coisas, o cantor disse que Laís se escondia no jogo e por isso não tinha função na casa.

Arthur ainda comentou sobre a acusação de Laís sobre não ter coragem em votar na Jade. O brother negou a afirmação e comentou que só ainda não teve a oportunidade, e quando for Líder vai avaliar o momento do jogo. Ele também elogiou Jade afirmando que ela é uma jogadora visionária e a admira como pessoa.

QUEM ESCOLHEU QUEM

Lucas escolheu Eslovênia como "melhor aliada" e Tiago Abravanel como "não ganha de jeito nenhum";

Brunna deu "melhor aliada" para Eslovênia e "não ganha de jeito nenhum" para Lucas;

Eliezer deu "melhor aliado" para Vyni e "não ganha de jeito nenhum" para Gustavo;

Vyni retribuiu o "melhor aliado" para Eliezer e repetiu o "não ganha de jeito nenhum" para Gustavo;

Eslovênia devolveu o "melhor aliado" para Lucas e deu "não ganha de jeito nenhum" para Gustavo;

Jade escolheu Laís como "melhor aliada" e deu para Gustavo o "não ganha de jeito nenhum";

Larissa deu para Eslovênia o "melhor aliada" e para Arthur o "não ganha de jeito nenhum";

Laís retribuiu o "melhor aliada" à Jade e deu "não ganha de jeito nenhum" para Arthur;

Arthur escolheu Tiago Abravanel como "melhor aliado" e o "não ganha de jeito nenhum" para Laís;

Scooby deu "melhor aliado" para PA e o "não ganha de jeito nenhum" para Jessilane;

DG escolheu Scooby como o seu "melhor aliado" e deu "não ganha de jeito nenhum" para Laís;

Gustavo deu para DG o "melhor aliado" e o "não ganha de jeito nenhum" para Vyni;

PA retribuiu o "melhor aliado" para Scooby e "não ganha de jeito nenhum" para Jessilane;

Jessilane escolheu Natália como "melhor aliada" e Larissa como "não ganha de jeito nenhum";

Tiago retribuiu o "melhor aliado" para Arthur e escolheu Gustavo como "não ganha de jeito nenhum";

Natália também retribuiu o "melhor aliada" à Jessilane e deu "não ganha de jeito nenhum" para Larissa;

Lina deu "melhor aliada" para Jessilane e "não ganha de jeito nenhum" para DG.