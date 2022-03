Magazine Jade Picon é a sétima eliminada do BBB 22 com 84,93% dos votos Digital influencer enfrentou Jessilane e Arthur Aguiar, no segundo maior paredão da história do programa

Depois de atender o Big Fone, cair no paredão e levar o principal rival no jogo para a berlinda, Jade Picon está fora do BBB 22. A digital influencer e participante com o maior número de seguidores da edição, foi a sétima eliminada no paredão desta terça-feira (08). Ela recebe 84,93% dos votos. A professora Jessilane teve 13,3%, enquanto Arthur Aguiar foi o menos votado c...