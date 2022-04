Em um paredão de grandes expectativas, Jessilane Alves acabou deixando a casa do BBB 22. A sister teve 63,63% dos votos, contra 28,54% de Arthur Aguiar, 5,91% de Douglas Silva e 1,92% de Eliezer.

Professora, Jessilane acabou indo ao paredão na última sexta-feira (15) após indicação do então líder, Gustavo Marsengo. Curiosamente, ela deixa a casa mais vigiada do Brasil na mesma semana da saída das suas duas maiores aliadas no programa, Linn da Quebrada e Natália Deodato.

O programa entra agora em sua reta final. A escolha do campeão da temporada será na terça-feira da próxima semana, no dia 26 de abril.

