Em uma discussão envolvendo o brother Eliezer, Jessilane, Natália e Linn da Quebrada, conhecidas como “as comadres”, voltaram a se desentender durante uma festa do BBB 22, na madrugada deste domingo (27). Duas semanas atrás, uma briga entre as três resultou em um surto de Naty, que tentou quebrar objetos pela casa.

Tudo teria começado quando Eliezer ficou sabendo, durante um papo com Linn, que Natália teria levantado a possibilidade dele levar informações sobre o jogo das comadres para outros confinados.

O brother se irritou e disse que nunca abriu o jogo de ninguém na casa. "Se ela (Natália) acha que eu vou abrir o jogo de vocês, está ótimo!”.

Um pouco depois, Natália reclamou com Linn por ter sido exposta para Eliezer. “Você citou o meu nome, você me expôs. Quem me garante que isso não vai acontecer de novo?"

Linn então tentou justificar que estava brincando e que não expos a sister. Ela também reclamou que Natália estaria, mais uma vez, questionando a sua lealdade

A discussão ficou ainda maior quando Jessilane, que também tentava justificar o ato de Linn se irritou e saiu do quarto após ser interrompida algumas vezes. “É impossível conversar contigo”, disse Jessi.

Natália, por sua vez, retrucou. “Está fazendo um show e o assunto que nem é seu", disparou.

Desabafo

Mais cedo, Natália desabafou com DG é disse que está com ciúmes da relação de Eliezer com Linn da Quebrada. Ela também revelou se sentir excluída pela cantora e por Jessilane.