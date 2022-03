Jessilane ficou novamente fora do VIP após a vitória de Pedro Scooby como Líder. A prova da liderança do BBB 22 (Globo) foi disputada nesta quinta-feira (3) e a sister não participou. A professora de Valparaíso de Goiás e Linn da Quebrada foram vetadas da dinâmica por Paulo André, que passa agora a coroa para o amigo.



Em conversa com Linn da Quebrada após o programa ir ao ar, Jessilane chorou e desabafou sobre ser a única pessoa na casa que ainda não foi para o VIP. Ela está na 7ª semana na Xepa."Ai, estou tão triste", disse a professora de biologia. "Que raiva (...) Deus, por favor, me abençoa", afirmou em voz alta.

Lina, que acaba de voltar do primeiro Paredão também por indicação de P.A., tentou consolar a amiga. "O Brasil está vendo, mulher. O quanto você quer, o quanto a gente quer".

Scooby escolheu para o seu VIP as pessoas mais próximas dele: Douglas Silva, P.A., Jade Picon e Arthur Aguiar. Eliezer também está no grupo privilegiado. Ele ficou em terceiro lugar na Prova do Líder, que consistia em sorte e agilidade, esta última principalmente, e ganhou a regalia.

Já o DG ficou na segunda posição e como prêmio ganhou a imunidade e agora tem mais uma semana garantida no programa.

Durante o dia, Jessilane comentou sobre a necessidade de ganhar a liderança e de também finalmente ir para o VIP. "Ainda estou tentando ficar de boa e aproveitar ao máximo tudo o que eu puder curtir", disse para a Laís.

"Mesmo que eu vá ao Paredão e saia, pelo menos quero viver algo diferente. Estou há seis semanas na Xepa e não aguento mais isso", completou.

Na internet os telespectadores repercutiram a lamentação de Jessilane e demonstraram apoio à sister. Eles também lembraram da participação de Babu Santana do BBB 20. O ator bateu o recorde ao ficar dez semanas na Xepa.

"Desculpa, mas eu vou defender a Jessi sim! No BBB 20 todo mundo ficou com pena do Babu por ele ficar semanas na Xepa. Dar o VIP pra Jessi não é questão de estratégia e sim de humanidade, pois muitos ali estão a semanas no VIP", escreveu uma internauta no Twitter.

"Eu tenho pena real da Jessi mais uma semana na Xepa, cara", comentou um perfil de fofocas. "Gente, sinceramente, se eu sou o Líder e tem uma pessoa há sei semanas na Xepa, tipo a Jessi, eu levava só por caridade mesmo. Eu ficaria com pena real!", compartilhou outra pessoa.