Ao que tudo indica, o próximo Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo) terá tudo para ser o maior da edição até agora. Isso porque Jade atendeu ao Big Fone e se viu na berlinda, mas chamou Arthur para ir com ela e resolver quem fica e quem sai da casa.

Claro que ainda resta saber quem será o indicado do líder Scooby e quem vai voltar da prova Bate-Volta, mas a possibilidade de haver um Paredão entre os dois rivais mais declarados do jogo já tem mexido com as redes sociais. A hashtag #ForaJade estava em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã deste domingo (6).

Até mesmo o irmão da influenciadora, Léo Picon, se surpreendeu com a intenção do público em tirar a jovem do reality. Ele promoveu em seu próprio Instagram uma enquete para ver quem os fãs querem eliminar, e o ForaJade ganhava com mais de 80%.

Na internet, não são poucos os votos para que Jade seja eliminada. "Jade sendo eliminada na terça e o Brasil comemora", disse um. "Vamos ver agora quem tem a maior torcida", escreveu outro. "O pessoal perguntando quem sai. Mano, sem pensar duas vezes, é #ForaJade", postou um outro.

A rixa entre Jade e Arthur acontece desde o início do reality. Ela já o indicou duas vezes ao Paredão, e o brother disse que quando tivesse a chance faria o mesmo. Em Jogo da Discórdia, ambos já tiveram embates fortes.

Durante uma das festas, Arthur Aguiar e Paulo André fizeram um show particular para os brothers da casa. Alguns telespectadores citaram que Jade ficou desconfortável durante o momento. A sister vive um affair com P.A. dentro da casa, mas não é chegada em Arthur.

Enquanto a maioria dos brothers não desgrudava do pequeno palco instalado no jardim da casa, Jade se afastou em alguns momentos e não demonstrou tanta atenção com o show. Apesar disso, ela também cantou algumas músicas como "Que Sorte a Nossa", de Matheus e Kauan.

"P.A. e Arthur mandando ver e a Jade com ódio", escreveu um internauta no Twitter. "Jade se esforçando para não aceitar o sucesso do Arthur cantando na festa do P.A.", reforçou outro perfil na rede social.

Arthur foi o participante mais comentado no Twitter durante a terceira semana do BBB 22. O ator tomou o 1° lugar de Jade Picon, que se manteve invicta durante a primeira quinzena do reality.

A ironia é que a influenciadora pode ter contribuído para o sucesso do cantor, que passou longe de sair da casa após sua indicação.

Agora, Jade se encontra em 2° lugar no ranking, seguida pela recém-eliminada Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Douglas Silva.