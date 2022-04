Sem poder contar com a prova anjo nesta sexta-feira (15), que não será realizada, Jessilane deve ser a primeira emparedada pelo líder Gustavo. Em uma conversa, o brother até ponderou que poderia votar em Eliezer, mas decidiu que irá indicar a última sister na casa para a berlinda do BBB 22.

Segundo Gustavo, Jessilane só foi em dois paredões até o momento. “Faz um mês e meio que não vai (para a berlinda)”, apontou o líder. Apesar da provável indicação, o brother disse que gosta muito da sister. “Fiz questão de falar bem dela quando tive oportunidade”, ressaltou.

Por outro lado, Scooby também apontou que ele e seu grupo, composto por Douglas Silva, Paulo André e Arthur Aguiar devem votar em Eli para o paredão.

Dinâmica da semana

O que Gustavo e o restante da casa ainda não sabe é que o líder poderá escolher dois participantes para o paredão, que será quadruplo. O mais votado da casa e o seu contragolpe completarão a berlinda desta sexta-feira (15).

O próximo eliminado da casa mais vigiada do Brasil será conhecido no domingo. No mesmo dia, será realizado uma nova prova do líder e uma nova formação de paredão.

