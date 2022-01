influenciador e empresário Leo Picon, 25, está torcendo para o romance entre Jade, 20, e o atleta olímpico Paulo André, 23. Ativo nas redes sociais para comentar sobre a participação da irmã no BBB 22 (Globo), ele compartilhou sua nova foto de bloqueio de celular.

O clique é um registro tirado por Jade e Paulo André no confinamento. Na imagem posada, os dois aparecem lado a lado. Tanto dentro como fora da casa mais vigiada do Brasil, os dois estão sendo apontados como o casal da edição. No entanto, a investida ainda não aconteceu de fato.

Os internautas do Twitter se animaram com a brincadeira de Picon, e responderam à altura. "Se o próprio irmão 'shippa' imagina eu que sou uma mera mortal", escreveu seguidora. "Avisa que ele já entrou na família" digitou outra pessoa em resposta.

Até mesmo a atriz Fernanda Paes Leme, 38, respondeu à publicação de Leo Picon dizendo que também torce pelo romance entre os dois participantes -mas usando a gíria "shippa", comum na internet para se referir às expectativas de um casal ficar junto.

"Faça o favor de já criar as redes sociais assim que os sobrinhos lindos e milionários vierem", brincou outra usuária da rede social. Jade e Paulo André estão sendo comparados com o casal internacional Kylie Jenner, 24, e Travis Scott, 30.

Durante a primeira festa da edição, no último sábado (22), Pedro Scooby, 33, e Arthur Aguiar, 32, tentaram agitar o beijo de Jade e Paulo André. O surfista pediu para que a influenciadora desse "uma chance" ao atleta e ainda brincou dizendo que ele é "bonitão".

Jade ficou sem graça e disse que ainda era a primeira festa. "Vocês querem arrumar problema pra minha vida", afirmou ela. "Não é problema, é solução", rebateu Aguiar.

Até mesmo a cantora Anitta, 28, comentou recentemente sobre o affair dos participantes do BBB 22. Após "desistir" de Rodrigo Mussi, 36, a estrela pop contou que o atleta faz mais seu estilo e brincou dizendo: "Jade, te dou só mais uma semana. Se não pegar esse bofe eu vou invadir essa casa e roubar pra mim. Fica esperta minha amiga".