Fim de jogo para Linn da Quebrada. A cantora e atriz foi eliminada do Big Brother Brasil 22, da TV Globo, com 77,6%. Linn, que foi indicada pelo líder Douglas Silva, disputou a permanência na casa com Elizer e Gustavo, que receberam 15,66% e 6,74%, respectivamente. Os brothers seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Arthur salvou Pedro Scooby

Jessilane salvou Natália Deodato

Gustavo salvou Pedro Scooby

Eliezer salvou Natália Deodato

Paulo André salvou Gustavo Marsengo

Natália Deodato salvou Jessilane Alves

Pedro Scooby salvou Arthur Aguiar

Linn da Quebrada salvou Natália Deodato

Elizer como não foi escolhido por nenhum brother foi parar na berlinda. No contra golpe, Eli puxou Gustavo Marsengo para a disputa pela preferência do público do reality da TV Globo.