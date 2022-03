A nova líder Linn da Quebrada cogita votar em Arthur Aguiar para o próximo paredão, caso o ator não seja imunizado pelo anjo. A cantora revelou a intenção durante uma conversa no quarto do líder com Jessi, Eslovênia, Natália e Lucas.

"Ele sabe disso [que está na reta], porque na hora que a Lina chegou Líder, ele mudou completamente", apontou Jessilane

A cantora concorda com a amiga e diz que seria chato indicar um dos meninos (Paulo André, Scooby e Douglas Silva) após a prova do líder desta semana. Os Brothers, ao perceberem que Linn poderia desistir da prova de resistência, resolveram sair da competição.

“Seria até incoerente pro público ver tudo isso, vocês não acham? Depois de um gesto tão bonito, parece quase uma facada nas costas", apontou a líder.

Natália concordou e afirmou que a indicação de Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva, está completamente fora de cogitação.

Na última semana, Arthur Aguiar revelou que Linn da Quebrada seria o seu próximo alvo para o paredão.

