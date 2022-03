A eliminação de Jade Picon do Big Brother Brasil 22 (Globo) com 84,93% dos votos no 2º maior paredão da história do reality parece não ter sido aceita por alguns participantes. Laís, Eliezer, Vinicius e Eslovênia conversaram no quarto Lollipop e o clima de tristeza e choro tomou conta do cômodo.

Depois da saída da influenciadora, o empresário comentou sobre o resultado do Paredão: "Vai ser falso, galera". A modelo diz: "Gente, não é falso. Ele [Tadeu Schmidt] falou que o Brasil não quis dar uma segunda chance".

Eliezer tenta argumentar: "Não, mas é a forma dele falar, porque a gente está falando de Paredão Falso o tempo todo". Eslovênia comenta: "Vou esperar que a Jade chegue no quarto e se ajoelhe igual eu falei".

A modelo segue: "Todo mundo sai daqui, não tem como". Eliezer diz de novo: "Vai ser falso". "Não vou chorar", completa Vinicius. Depois, Eslovênia muda de opinião e diz: "Eu sinto que é Paredão Falso. Ela vai voltar com tudo".

Então, Eliezer opina: "Não faz sentido, se você for olhar a trajetória dela aqui no programa. Se não for Paredão Falso, a gente está jogando errado a temporada inteira".