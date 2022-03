Após quase 24 jhoras de prova, Lucas é o novo líder do BBB 22. Ele foi o último a deixar a prova, após interrupção da produção do programa, combinada previamente com o público. Lucas, Natália e Paulo André foram eliminados por sorteio realizado por Eliezer, vetado pela escolha do líder da semana anterior, Pedro Scooby.

A prova dessa semana entra para a história do programa como uma das mais longas de todas as temporadas, mas longe do record de Ana Clara e Kaisar no BBB 18, que duelaram por 43 horas seguidas.

Confira o tempo de prova dos participantes:

5h40 – Pedro Scooby

7h45 – Vinicius

8h22 - Gustavo

10h25 – Jessilane

13h35 – Eslovênia

14h20 - Laís

17h09 - Douglas Silva

21h31 - Arthur Aguiar

23h38 – Linn da Quebrada