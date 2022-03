Lucas Bissoli foi eliminado no paredão desta terça-feira (29), do Big Brother Brasil 22. O estudante de medicina recebeu 77,54% dos votos na sua estreia na berlinda. Ele enfrentou o surfista Pedro Scooby, que obteve 18,05% e o atleta olímpico Paulo André, que teve apenas 4,41% dos votos.

O “Barão da Piscadinha”, como ficou conhecido na web, foi o mais votado da casa no programa do último domingo e não entendeu o motivo de ter recebido seis votos entre os confinados.“Mano o que eu fiz de errado?”, questionou em conversa com Eslovênia, sua amada na casa.

Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

Comilão, Lucas encerrou sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com uma participação que rendeu muitos memes e figurinhas nas redes sociais.

Com a eliminação de Bissoli, o reality da TV Globo chegou ao Top 10 com Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane, Linn da Quebrada, Natália, Paulo André e Pedro Scooby, na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão.